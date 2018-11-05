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В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины

05 ноября 2018, 01:54  •  89 • В России

На Украине вновь затянули старую шарманку о возвращении Крыма. Новый план придумал бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун. Он предложил обратиться в международный суд, чтобы выбить из России «убытки».

- Там народ проголосовал и выбрал свою судьбу, а мы говорим: "Прекрасно, но там было имущество украинских граждан, которые живут на нашей территории. Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес — там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!"

Бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав ПискунФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По его словам, через 3-4 года полуостров вновь захочет перейти к Украине через референдум. В ответ на это депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением: пусть Украина продаст России половину своей территории.

- Раз их волнуют только деньги, мы готовы пойти на торг, - рассказал «КП» Милонов. – Они хотят триллионы за Крым. Мы готовы заплатить и выкупить половину территорий Украины. Поверьте, многие украинцы этого ждут. Тогда для них наступит счастливая жизнь. Когда купил половину их земель, вторая половина сама попросится в состав России. Человек с фамилией Пискун говорит, что Крым вернется Украине. Это бред. Такого никогда не будет. Украина может воссоединиться с полуостровом, только если сама присоединится к России.

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