Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя мил...
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
"Это не просто болезнь лёгких": Американский врач раскрыл ужасающую пр...
Главная / Политика

В Госдуме предложили ввести санкции против Украины за шпионаж в Крыму

16 апреля 2020, 14:10  •  43 • Политика
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил ответить Украине санкциями за продолжающиеся провокации в Крыму.
По его словам, Киев не понимает никаких призывов, увещеваний или советов и старается дестабилизировать ситуацию в российском регионе даже в период, когда весь мир борется с коронавирусом.
«Если киевские власти пытаются подвергнуть опасности жизнь и здоровье граждан Российской Федерации, то, конечно же, надо вводить жесточайшие санкции, чтобы они не смели больше вынашивать агрессивные планы и злодеяния в отношении Крыма», — цитирует его 16 апреля «РИА Новости».
При этом Шеремет отметил, что международное сообщество должно оценить действия Украины.
Накануне сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму двух человек, подозреваемых в работе на украинскую разведку. По данным ведомства, в задачу агентурной группы входила организация и совершение диверсионно-террористических актов, а также шпионаж.
Установлено, что деятельность задержанных курировалась начальником подразделения украинской военной разведки полковником Олегом Ахмедовым.
Возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.
Представители Украины неоднократно отмечались провокационными действиями в отношении Крыма. Так, в январе бывший депутат Верховной рады, глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров анонсировал марш на Крым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
16 апреля 2020, 02:10
"Кто будет отвечать за самосвалы трупов?": Цинизм вранья о Пасхе проявился в Москве в полной мере
16 апреля 2020, 00:10
После разыгравшегося скандала в Москве отложили покупку плитки и бордюров на 13 млрд рублей
16 апреля 2020, 08:10
Агенты ребят с Уолл-стрит. Кто диктует русским правила?
16 апреля 2020, 10:10
"За что купил, за то и продаю": Лавров перечислил "теории" о коронавирусе
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" ...
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей ...
16 апреля 2020, 02:10
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" против...
16 апреля 2020, 06:10
"Ад уже здесь": Рекорд смертей в США и финансовая катастрофа в Италии. Глав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
13 апреля 2020, 10:10
"Снова Крым украинский", заявили у Зеленского. Народ "вскипел": "Чтобы его Западу продать"
10 апреля 2020, 17:35
Катастрофа за катастрофой: вслед за новым Чернобылем может случиться потоп в Киеве
10 апреля 2020, 14:00
Виктор Мураховский: Попробуют ударить «Нептунами» по Крымскому мосту, и страны их не станет - но ударить то не смогут!
10 апреля 2020, 03:35
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
11 апреля 2020, 00:35
"На очереди проруби?": Украинские боевики сняли на видео полёт "убийцы" Крымского моста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.