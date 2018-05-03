В Госдуме предложили вслед за поляком-русофобом 30 лет не пускать в Россию Ковтуна и Майкла Бома

На одного русофоба на российском экране станет меньше. Звезде политических ток-шоу поляку Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию до 2048 года. Прославился он тем, что называл советских солдат «красными фашистами». Кстати, за это Томаша побил политолог Руслан Осташко в прямом эфире программы «Место встречи».

- Пошел политически мотивирован приказ с верху, чтобы меня убрать. Меня предупреждали, что такое может случится, и говорили, какие темы не трогать, чтобы этого избежать. Депортация и запрет на въезд на 30 лет показывают слабость российской власти, которая уже в открытую идёт по пути цензуры, запретов и изоляции, - жаловался подписчикам Томаш.

А вот в Госдуме уверены, что дело обстоит иначе. Говорят, нужно звать на экраны настоящих врагов, а не клоунов и петрушек.

Вячеслав КовтунФото: скриншот видео

- Радостная новость, что Томашу запретили въезд, я бы еще Ковтуна и Майкла Бома запретил на 30 лет, - поделился с «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Они просто надоели. Одни и те же лица каждый день. Тошнит от них. И из программы в программу говорят про Украину. Может, хоть теперь обновят парк оппозиционеров. Ведь настоящие украинские националисты гораздо страшнее этих клоунов и петрушек. Настоящие враги злее, их какой-нибудь политолог так легко не сможет заткнуть и победить. Мацейчук тоже фейк. Говорят, что он воевал против Донбасса. Может и воевал – сидел у котелка с кашей и постил фоточки в соцсети. Пусть теперь отдохнет в своей Польше. Нечего сюда на заработки ездить. Осталось разобраться с Ковтуном и Бомом. Я бы их только в программе «В мире животных» показывал бы.