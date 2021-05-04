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В Госдуме предложили ужесточить наказание для участников иностранных НПО
04 мая 2021, 22:35 • 32 • Политика
В Госдуму внесли законопроект, по которому значительно ужесточается порядок привлечения к уголовной ответственности участников иностранных НПО.
О том, что наказание для иностранных неправительственных организаций (НПО) в России должно быть ужесточено, обсуждалось давно. Теперь в Госдуму уже внесли законопроект, который значительно ужесточает порядок привлечения к уголовной ответственности участников подобных организаций.
В частности, инициаторы предлагают руководителя НПО сразу привлекать к уголовной ответственности, а не ждать, как сейчас, когда того дважды за год привлекут к административной ответственности за руководство подобной организацией или участие в ней.
Уголовное наказание по данной статье весьма серьёзное - в тюрьму можно угодить на срок от 2 до 6 лет.
А вот для тех, кто только участвует в подобной организации, порядок наказания пока сохраняется: сначала один раз привлекают к административной ответственности, а уж после, - к уголовной, если гражданина снова поймают на том же нарушении. Лишить свободы в этом случае можно будет уже на 4 года.
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