В Госдуме предложили ужесточить наказание для участников иностранных НПО

В Госдуму внесли законопроект, по которому значительно ужесточается порядок привлечения к уголовной ответственности участников иностранных НПО.

О том, что наказание для иностранных неправительственных организаций (НПО) в России должно быть ужесточено, обсуждалось давно. Теперь в Госдуму уже внесли законопроект, который значительно ужесточает порядок привлечения к уголовной ответственности участников подобных организаций.

В частности, инициаторы предлагают руководителя НПО сразу привлекать к уголовной ответственности, а не ждать, как сейчас, когда того дважды за год привлекут к административной ответственности за руководство подобной организацией или участие в ней.

Уголовное наказание по данной статье весьма серьёзное - в тюрьму можно угодить на срок от 2 до 6 лет.

А вот для тех, кто только участвует в подобной организации, порядок наказания пока сохраняется: сначала один раз привлекают к административной ответственности, а уж после, - к уголовной, если гражданина снова поймают на том же нарушении. Лишить свободы в этом случае можно будет уже на 4 года.