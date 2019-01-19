В Госдуме предложили списать гражданам все "невозвратные долги" по ЖКХ

Член комитета Государственной Думы России по охране здоровья Алексей Куринный предложил государству списать все "невозвратные долги" населения за услуги ЖКХ.

Как подчеркнул парламентарий, речь идет о возникшей более трех лет назад задолженности, которую невозможно по закону взыскать даже в судебном порядке. При этом инициатива должна затрагивать не только поставки газа, но и долги за тепло и электроэнергию.

"При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет", - поведал депутат*.

Напомним, ранее стало известно о том, что Заводской районный суд Грозного принял решение списать многомиллиардную задолженность населения республики, обвинив компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" в "бездействии".

При этом правоохранительные органы Чечни утверждали, что требования юрлица якобы могли спровоцировать протестные выступления в регионе. В компании пообещали обжаловать решение.

Несмотря на это, в других субъектах России депутаты также начали готовить заявления в прокуратуру с просьбой списать "безвозвратные долги" граждан.

* Говорит Москва