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В Госдуме предложили списать гражданам все "невозвратные долги" по ЖКХ

19 января 2019, 22:54  •  72 • Политика
Член комитета Государственной Думы России по охране здоровья Алексей Куринный предложил государству списать все "невозвратные долги" населения за услуги ЖКХ.
Как подчеркнул парламентарий, речь идет о возникшей более трех лет назад задолженности, которую невозможно по закону взыскать даже в судебном порядке. При этом инициатива должна затрагивать не только поставки газа, но и долги за тепло и электроэнергию.
"При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет", - поведал депутат*.
Напомним, ранее стало известно о том, что Заводской районный суд Грозного принял решение списать многомиллиардную задолженность населения республики, обвинив компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" в "бездействии".
При этом правоохранительные органы Чечни утверждали, что требования юрлица якобы могли спровоцировать протестные выступления в регионе. В компании пообещали обжаловать решение.
Несмотря на это, в других субъектах России депутаты также начали готовить заявления в прокуратуру с просьбой списать "безвозвратные долги" граждан.
* Говорит Москва

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