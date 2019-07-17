В Госдуме предложили создать "шкулфоны": Что это и зачем это нужно

В Госдуме предложили отобрать у школьников смартфоны и заменить их на "шкулфоны" - специальные телефоны для школы. Идея принадлежит зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Борису Чернышову.

Свои соображения на этот счёт он направил в корпорацию "Ростех". Политик считает, что специализированный телефон для школьников поможет избежать полного запрета на мобильные телефоны в школах. Введение моратория на смартфоны в учебных заведениях сейчас также активно обсуждают в парламенте.

По представлениям Чернышова, "шкулфон" должен представлять собой мобильное устройство с возможностью совершать звонки на номера родителей и одноклассников. Также в нем должны быть установлены приложения "Московская электронная школа" и "Российская электронная школа", учебный справочник по общим вопросам и калькулятор. Кроме того, устройство должно иметь подключение к "внутришкольному интернету" с защитой от оскорблений, угроз, вирусов и неподходящих для школьников интернет-ресурсов.

"Убежден, "шкулфон" поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребенка, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование", - цитирует RT слова политика.

Ранее председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская призвала ввести в школах запрет на мобильные телефоны. По её словам, без гаджетов школьники станут лучше учиться.