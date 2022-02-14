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В Госдуме предложили создать базу обращений по бродячим животным

14 февраля 2022, 14:05  •  106 • Политика
В Госдуме предложили запустить в регионах России систему реагирования на обращения граждан по вопросам бездомных животных. Об этом 14 февраля заявил первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Мы считаем, что в регионах должна быть система реагирования на обращения граждан. Сегодня элементарно человек не знает, куда позвонить, видя бегающую стаю бездомных собак или наблюдая факт жестокого обращения с животными. Неправильный подход. В каждом регионе должен быть единый номер, на который он может обратиться, и сервис, куда он может направить электронное обращение», — рассказал он «РИА Новости».
Днем ранее Бурматов сообщил, что на этой неделе в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, повышающий ответственность чиновников и частных лиц за собак, которые покусали людей. По его словам, изменения планируется внести в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тыс. рублей — если нет уголовного состава преступления, а если есть жертвы, то это уже будет уголовная ответственность. Также проект закона предлагает налагать штраф до 200 тыс. рублей и на владельцев, допустивших ситуацию, при которой их питомцы покусали людей.
В тот же день стало известно, что в России предложили разрешить умерщвлять бродячих животных. Согласно поправкам в закон «Об ответственном обращении с животными», регионам позволят самим решать, что делать с бездомными собаками. По словам источника «Известий» в правительстве, хотя в тексте поправки такой формулировки нет, де-факто она означает разрешение на умерщвление.
В последние несколько месяцев по стране произошла серия нападения собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Часть нападений совершили стаи бездомных псов, часть — питомцы с хозяевами. Один из последних подобных инцидентов произошел в Подмосковье 9 февраля. Тогда на трехлетнего ребенка напала собака бойцовской породы. Хозяйку пса установили правоохранители.
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