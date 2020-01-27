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В Госдуме предложили штрафовать водителей за умные часы и фитнес-браслеты

27 января 2020, 20:39  •  207 • Политика
В Госдуме России предложили штрафовать водителей за использование умных часов и фитнес-браслетов за рулем авто.
В Государственной думе России предложили расширить толкование запрета на использование гаджетов за рулем автомобиля. Об этом пишет "Парламентская газета".
Инициатива исходит от заместителя председателя Комитета ГД по транспорту и строительству Владимира Афонского. Он напомнил, что с 2007 года в ПДД есть запрет на применение мобильного телефона, если по нему нельзя говорить без использования рук. Штраф за проступок составляет 1,5 тысячи рублей.
Но за прошедшее время ассортимент гаджетов расширился (умные часы, планшеты, электронные книги, фитнес-браслеты), а обилие различных приложений для общения увеличивает вероятность того, что водитель может отвлечься от дороги.
"Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулём. Все это отвлекает и провоцирует аварийные ситуации", - считает он.
Афонский предлагает разработать механизм чёткой фиксации нарушений, предварительно изучив статистику. Он пояснил, что инспектор имеет возможность запросить распечатку звонков, однако без фотографий или видеозаписей вину доказать довольно сложно в суде.

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