|
В Госдуме предложили расширить медикам полномочия по спасению людей
20 мая 2020, 04:55 • 45 • Политика
В Госдуме России предложили расширить медикам полномочия по спасению людей и использованию медикаментов при оказании первой помощи.
Депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации хотят внести изменения в законодательство, которые исправят несостыковки, мешающие оказанию первой помощи в экстренных случаях. Об этом пишет "Парламентская газета".
В частности, сейчас любое применение медикаментов возможно только при оказании медицинской помощи, но не первой. Поэтому депутат Николай Герасименко предлагает разделить понятие первой помощи на простую и расширенную, когда используются спецсредства.
В разработанном им законопроекте также указано, что профессиональным медикам разрешат помогать людям, если они стали свидетелем инфаркта, инсульта или ДТП. Документ направлен на рассмотрение в правительство, он может быть одобрен уже осенью 2020 года.
По данным Министерства здравоохранения России, первую помощь в стране сейчас оказывают менее чем в 2% случаев, хотя она необходима 65% пострадавших.
Ликвидацию несостыковок поддерживает и сенатор Владимир Круглый.
"Первую помощь мне приходилось оказывать неоднократно, в том числе на борту самолёта. Конечно, любой медработник пойдёт на помощь, не думая о каких-то последствиях, но в наше сложное время на это приходится обращать внимание", - пояснил он.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 мая 2020, 01:55
|
17 мая 2020, 19:55
|
18 мая 2020, 09:55
|
17 мая 2020, 06:55
|
15 мая 2020, 05:55
|
17 мая 2020, 23:55
|
18 мая 2020, 07:50