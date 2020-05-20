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В Госдуме предложили расширить медикам полномочия по спасению людей

20 мая 2020, 04:55  •  45 • Политика
В Госдуме России предложили расширить медикам полномочия по спасению людей и использованию медикаментов при оказании первой помощи.
Депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации хотят внести изменения в законодательство, которые исправят несостыковки, мешающие оказанию первой помощи в экстренных случаях. Об этом пишет "Парламентская газета".
В частности, сейчас любое применение медикаментов возможно только при оказании медицинской помощи, но не первой. Поэтому депутат Николай Герасименко предлагает разделить понятие первой помощи на простую и расширенную, когда используются спецсредства.
В разработанном им законопроекте также указано, что профессиональным медикам разрешат помогать людям, если они стали свидетелем инфаркта, инсульта или ДТП. Документ направлен на рассмотрение в правительство, он может быть одобрен уже осенью 2020 года.
По данным Министерства здравоохранения России, первую помощь в стране сейчас оказывают менее чем в 2% случаев, хотя она необходима 65% пострадавших.
Ликвидацию несостыковок поддерживает и сенатор Владимир Круглый.
"Первую помощь мне приходилось оказывать неоднократно, в том числе на борту самолёта. Конечно, любой медработник пойдёт на помощь, не думая о каких-то последствиях, но в наше сложное время на это приходится обращать внимание", - пояснил он.

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