В Госдуме предложили "покончить" со средней зарплатой

В Госдуме предложили считать зарплаты жителей России по новой методике. Вместо средней зарплаты было предложено использовать медианную, которая более точно отражает реальную ситуацию.

В России необходимо изменить способ подсчёта зарплат граждан. Вместо средней зарплаты нужно учитывать медианную, считает депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Медианная зарплата подсчитывается путём деления работников на две равные части. У одной половины зарплата выше определённой суммы, а у другой половины ниже. По мнению парламентария, такой способ подсчёта даёт более полное представление об уровне зарплат в стране.

Правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая,

- сказал Андрей Ветлужских в беседе с корреспондентом URA.RU.

С его мнением согласен политолог Дмитрий Журавлёв. Он указывает, что если создать чёткий механизм проверки уровня зарплат в стране, власть будет вынуждена обратить внимание на проблему, связанную с низкими окладами.