В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Соответствующий законопроект подготовили глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и первый заместитель председателя комитета Борис Пайкин.

Согласно сообщению пресс-службы Нилова, такой метод поддержки малоимущих граждан окажется ощутимым, а также позволит позитивно скажется на ростке экономики, так как покупательская способность населения вырастет.

Проект закона направлен на оценку премьеру Дмитрию Медведеву.

23 ноября глава правительства уже предлагал освободить от НДФЛ компенсации пострадавшим в ЧС. Кроме того, он напомнил, что завершается подготовка законопроекта об отмене НДФЛ с компенсационных выплат для обманутых дольщиков.

В декабре председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя идею отменить НДФЛ для малоимущих, заявил «Известиям», что люди, зарабатывающие больше, должны и в бюджет отдавать больше.

С 1 января 2020 года МРОТ установлен на уровне 12130 рублей. НДФЛ составляет 13% от суммы дохода.