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В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

21 января 2020, 21:24  •  47 • Политика
Законопроект, предполагающий освобождение от налогов жителей и предпринимателей Дальневосточного региона, внесен в Госдуму депутатом от фракции ЛДПР Андреем Андрейченко, сообщает 21 января «Парламентская газета», в распоряжении которой оказался документ.
«Данная мера позволит привлечь граждан России из других регионов переселиться в Дальневосточный регион, в том числе для создания новых российских организаций, чья деятельность будет направлена на повышение экономического потенциала страны», — сообщается в законопроекте.
В настоящий момент существует восемь федеральных налогов, три региональных налога и два местных налога. Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат. Речь идет об освобождении от НДС, уплаты акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, добычу полезных ископаемых, водного налога, уплаты госпошлины, а также сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.
В то же время законопроект не предлагает освобождать от налогообложения иностранных граждан, а также иностранные организации.
С принятием этого закона из бюджета страны выпадет порядка 40 млн рублей ежегодно. По мнению Андрейченко, это небольшая сумма.
Однако правительство не поддержало законодательную инициативу, объяснив это тем, что в настоящее время ряд стимулирующих мер и льгот организациям и жителям на Дальнем Востоке уже существует.
20 января новый руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что главной задачей налоговой службы является внедрение модели налогообложения, направленной на отказ компаний от нелегальных схем. По словам Егорова, важно сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной. При этом перед ФНС нет задачи собрать как можно больше налогов. Он отметил, что необходимо обелить рынок и сделать налогоплательщика законопослушным.

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