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В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

07 декабря 2021, 14:50  •  98 • Политика
На время новогодних праздников необходимо ввести ограничение на продажу алкоголя. Такое мнение во вторник, 7 декабря, высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
«Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять всё на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — рассказал Хамзаев «РИА Новости».
При этом Хамзаев предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия на период праздников бесплатными, чтобы людям было чем себя занять. Соответствующий запрос депутат намерен направить в Министерство культуры России до конца года.
Как считает Хамзаев, в новогодние каникулы для россиян театры, музеи, бассейны и кино должны быть бесплатными.
Заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники пройдет 15 декабря.
«Пригласим туда МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд», — указал депутат.
Ранее в этот день первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, напротив, предложил продавать игристые вина и шампанское без временных ограничений в Новый год и на Рождество.
Как пояснил Петров, предложение касается продажи слабоалкогольных игристых вин и шампанского с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества).
По его словам, несмотря на то, что ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения, в любом правиле должны быть исключения.
Одной из причин снятия ограничений первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области назвал нехватку времени у работающих людей на покупку алкоголя перед праздниками.
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