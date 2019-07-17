В Госдуме предложили обязать министров отчитываться перед парламентом

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил прописать в Конституции обязанность правительства России отчитываться перед парламентом. Об этом в среду, 17 июля, пишет «РИА Новости».

По словам Володина, действующий курс конституционных нововведений позволил правительству ответственнее подходить к принимаемым решениям, а парламент стал эффективнее их контролировать.

«Сегодня необходимо идти по этому пути дальше. В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», — отметил Володин.

В апреле Володин заявил, что Госдума должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства. Он отметил, что «это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию».

На данный момент Госдума участвует в формировании кабинета министров только в рамках дачи согласия президенту на назначение его председателя.

24 января Володин выступил с предложением ввести психологические тесты для госслужащих. По его мнению, они нужны для того, чтобы выявить у чиновников умение «воспринимать чужую боль» и «любить людей».