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В Госдуме предложили обязать министров отчитываться перед парламентом
17 июля 2019, 22:54 • 34 • Политика
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил прописать в Конституции обязанность правительства России отчитываться перед парламентом. Об этом в среду, 17 июля, пишет «РИА Новости».
По словам Володина, действующий курс конституционных нововведений позволил правительству ответственнее подходить к принимаемым решениям, а парламент стал эффективнее их контролировать.
«Сегодня необходимо идти по этому пути дальше. В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», — отметил Володин.
В апреле Володин заявил, что Госдума должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства. Он отметил, что «это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию».
На данный момент Госдума участвует в формировании кабинета министров только в рамках дачи согласия президенту на назначение его председателя.
24 января Володин выступил с предложением ввести психологические тесты для госслужащих. По его мнению, они нужны для того, чтобы выявить у чиновников умение «воспринимать чужую боль» и «любить людей».
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