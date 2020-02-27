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В Госдуме предложили наказание за пропаганду наркотиков в Сети

27 февраля 2020, 01:54  •  57 • Политика
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Законопроект предусматривает уголовную ответственность за пропаганду в интернете, срок наказания предусматривается от 12 лет, сообщил Пискарев.
«Учитывая, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния, предлагается ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы», — цитирует парламентария в среду, 26 февраля, ТАСС.
Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.
Законопроект направлен в правительство и Верховный суд для получения официальных отзывов, добавил депутат. По его мнению, принятие поправок поможет очистить интернет от сайтов и страниц, предлагающих купить наркотики.
Ранее в феврале Пискарев заявил, что возглавляемая им комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, поддерживает идею увеличения срока уголовной ответственности до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних в оборот наркотиков.

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