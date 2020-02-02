В Госдуме предложили начать дискуссию об упоминании Бога в Конституции

Предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить упоминание о Боге в Конституцию страны должно быть вынесено на широкое обсуждение. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

«О Боге говорится в гимне (РФ. — Ред.), и большинство в нашей стране уважают этот гимн, и православные, и мусульмане, и иудеи», — заявил он «Интерфаксу» 2 февраля.

Гаврилов добавил, что поправки в основной закон страны должны стать основанием «глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам».

Предложения об упоминании Бога в Конституции уже поступали в рабочую группу по подготовке поправок, рассказала ТАСС ее сопредседатель, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. По ее словам, данный вопрос требует взвешенного обсуждения, тем более что Конституция провозглашает Россию светским государством и часть граждан страны считают себя атеистами.

Сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас выразил поддержку инициативе и заявил, что она будет обсуждаться.

Об инициативе патриарха рассказали в Русской православной церкви накануне, 1 февраля. Так, священнослужитель предложил «молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог». Патриарх напомнил о строчке в гимне «хранимая Богом родная земля» и отметил, что большинство граждан страны являются верующими.

28 января в Госдуме допустили внесение изменений в преамбулу Конституции — вступление к основному закону. Президент России Владимир Путин отмечал, что подписание закона о поправке будет зависеть только от всенародного голосования. При этом на данный момент у Кремля нет четкого представления о том, как это голосование будет проходить, механизм разрабатывается.

Внести изменения в Конституцию России Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, а 20 января внес проект закона о поправках в Госдуму. Документ был одобрен в первом чтении нижней палатой парламента 23 января, второе назначено на 11 февраля. За каждую из инициатив будут голосовать россияне.