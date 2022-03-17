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В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов

17 марта 2022, 09:00  •  138 • Политика
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что вырученные от продажи средства могли бы быть направлены на восстановление Донбасса.
«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса», — сказал он «РИА Новости».
По мнению депутата, все их имущество — это следствие наживы и воровства. Он считает, что украинские олигархи должны ответить за содеянное.
Ранее, 11 марта, глава Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры из-за принятого закона о принудительном изъятии российской собственности.
Глава ОП Крыма подчеркнул, что «Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего Вашингтону».
Накануне Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.
В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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