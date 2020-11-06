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В Госдуме предложили бороться с ожирением с помощью налогов от фастфуда
06 ноября 2020, 17:40 • 61 • Политика
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич в пятницу, 6 ноября, выступил с предложением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение ожирения.
«Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта: ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей», — цитирует парламентария «РИА Новости».
Как отметил Менделевич, уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением.
Кроме того, считает парламентарий, хороший результат может дать «увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню».
В то же время соответствующие поправки Менделевич хочет внести и в Налоговой кодекс. По мнению депутата, налоги, собранные с продажи фастфуда, должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которые он вызывает.
5 ноября главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян сообщил, что около 55% жителей России имеют ожирение и избыточную массу тела. У женщин это встречается чаще из-за ограниченной двигательной активности и избыточного по калорийности рациона.
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