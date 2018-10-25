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В Госдуме предложили блокировать сайты знакомств

25 октября 2018, 18:54  •  86 • В России

Почти ни один день в Госдуме не обходится без новых запретов. Побороться за честь и достоинство российских девушек вышла депутат-коммунистка Тамара Плетнева. Она предложила блокировать сайты знакомств. Якобы они мешают создавать в России крепкие семьи.

- Я возглавляю комитет по семье, по нормальной семье, когда мужчина и женщина женятся, потому что любят друг друга. А как уж они там познакомились, - мы тоже в свое время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало - давай, да?, - рассказала агенству «Москва» депутат Плетнева. - Я была бы полностью согласна, и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье. Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать. Поэтому я с вами согласна, такие сайты нужно блокировать, и не только такие.

А вот психологи затею Госдумы не оценили.

- Сайты знакомств помогают одиноким людям находить себе вторую половинку, - поделился с «КП» психолог Павел Жавнеров. Интернет все перевернул в нашей жизни. Раньше люди знакомились в кафе или библиотеке. Теперь пары создаются в соцсетях. Такова новая реальность, от нее никуда не деться. Да, чаще сайты знакомств используют для того, чтобы найти себе партнера на одну ночь. Но это дело молодых людей - не надо же запрещать целые сайты. Это бредовая идея.

Правда, потом Плетнева от своей идеи отказалась. Говорит, она ни с каким предложением не выходила — это все наврали журналисты.

- Как они жениться будут? Кто-куда нажмет, какую кнопку попадет, - сказала «КП» Плетнева. - Я вам ничего больше не хочу говорить, потому что вы все перевернете и наврете. Вот свой телефон мне заблокировать надо. Вот это правда!

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