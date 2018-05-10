В Госдуме предложат распространить закон Димы Яковлева на вмешивающихся в выборы в РФ

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Межфракционный проект, которым предлагается распространить так называемый закон Димы Яковлева на лиц, вмешивающихся в выборы в России, внесут в четверг в Госдуму. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Группа коллег, представляющих все четыре фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, - закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены, этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы РФ", - сказал он.

По словам политика, поправки касаются "очевидного факта вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в РФ". Он пояснил, что речь в данном случае идет о "натаскивании вполне конкретных кандидатов, оказании информационной помощи и иных более жестких формах вмешательства".

"Мы надеемся, что он [законопроект] рассмотрится быстро", - отметил в разговоре с журналистами один из авторов инициативы, единоросс Виктор Пинский.

С 1 января 2013 года вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Эти меры включены в российский ответ на американский акт Магнитского, который получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" - в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США. Законом запрещается передача детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление или удочерение гражданам США. Также запрещена деятельность на территории России органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление американцам.