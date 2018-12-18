В Госдуме предлагают встать на защиту пострадавших за веру на Украине

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о том, что депутаты могут подготовить законопроект, направленный на предоставление особого порядка оформления гражданства России для пострадавших за веру украинцев.

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассматривают возможность принятия мер, направленных на защиту священнослужителей, которые подвергаются преследованиям на территории Украины. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

По словам парламентария, Киев нарушает один из базовых конституционных принципов, под которым понимается свобода вероисповедания. Поэтому ГД может подготовить законопроекты, которые позволят предоставить пострадавшим по религиозному принципу украинцам особый порядок получения гражданства РФ.

Депутаты также намерены обратиться в международные инстанции и нацпарламенты стран Европы с заявлением о недопустимости разжигания религиозной розни против верующих и священнослужителей на Украине.

"На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы", - поведал Володин.