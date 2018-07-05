В Госдуме предлагают сделать пенсию депутатов 14 тысяч рублей

Думцы раскрыли, какую пенсию они будут получать, когда закончат депутатскую работу. Тот, кто отработал 5-10 лет в Госдуме, получит 46 тысяч 626 рублей. Тот, кто отработал больше 10 лет - 63 тысяч 581 рублей.

- Пенсии депутатов надо приравнять к пенсиям простых людей. Зарплаты чиновников, депутатов, руководителей госкорпораций должны быть ограничены средней зарплатой по региону. А средняя пенсия по стране тоже должна быть в основе этого расчета - она тоже должна быть как средняя по стране. Мы уже начали этот процесс. Один закон по зарплатам внесен. Логика должна быть такая же и на расчет пенсий, - рассказал «КП» депутат Госдумы Олег Нилов.

Достаем калькулятор и статистику. Выходит, средняя пенсия депутатов в 2018 году должна быть чуть больше 14 тысяч. Но вот коммунисты наоборот предлагают повышать пенсии по всей стране.

- Надо повышать пенсии людей к половине средней зарплаты по регионам, - рассказал "КП" депутат Госдумы Валерий Рашкин. - Такой закон я внес. Я сторонник приближать пенсии к тем стандартам и нормам, которые ратифицировала Россия на международном уровне. Не уменьшать, как мы уменьшим все до 3-х копеек. Справедливо ли, что у депутатов такая пенсия, а у остальных мизер? Не справедливо! Не нормально и не правильно. И я внес законопроект, чтобы прибавить всем остальным. У нас средняя 12 с небольшим тысяч рублей пенсия. Это, конечно, не справедливо.