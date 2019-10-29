В Госдуме пожелали увидеть доказательства отвода сил в Золотом

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил в беседе с «Известиями» о том, что пока рано говорить о начале разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами в Донбассе.

Ранее 29 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что начался процесс разведения сил на линии соприкосновения в населенном пункте Золотое в самопровозглашенной Луганской Народной Республике.

По мнению депутата Бальбека, официальные заявления Киева не всегда соответствовали реальным делам.

«Когда данные об отводе сил будут подтверждены спутниковыми фотографиями или независимыми экспертами, тогда можно говорить, что отвод состоялся. В настоящий же момент я вполне допускаю ситуацию, что есть заявления, есть подпись на бумаге, вот только войска остались на прежних позициях», — сказал парламентарий.

Разведение сил должно было начаться в Золотом и Петровском 7 октября, однако неоднократно откладывалось из-за продолжающихся обстрелов и агрессии украинских радикалов.

В Донбассе в срыве обвиняли украинскую сторону, отмечая, что Киев не давал ответа ни на сигнальные ракеты самопровозглашенных республик, ни на запросы ОБСЕ.

Дата разведения сил была согласована контактной группой по Донбассу 1 октября, в тот же день была подписана «формула Штайнмайера», которая спровоцировала на Украине волну протестов и осуждения со стороны украинских политиков. Однако президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в октябре заявил о безальтернативности документа.