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В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
24 июля 2019, 04:24 • 65 • Политика
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
Высказывания со словами «агрессия» и «оккупация», а также обвинения в этом оскорбляют жителей страны и не могут «оставить их равнодушными», подчеркнул Володин.
«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — заявил политик 23 июля в эфире телеканала «Россия-24».
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Они возникли из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли митинговать и спровоцировали массовые беспорядки в городе.
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия решила приостановить авиасообщение с Грузией, а российские депутаты, в свою очередь, предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако президент России Владимир Путин эту инициативу отвергнул. По его словам, он не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу и ради улучшения отношений между странами.
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