В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.

Высказывания со словами «агрессия» и «оккупация», а также обвинения в этом оскорбляют жителей страны и не могут «оставить их равнодушными», подчеркнул Володин.

«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», — заявил политик 23 июля в эфире телеканала «Россия-24».

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Они возникли из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли митинговать и спровоцировали массовые беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия решила приостановить авиасообщение с Грузией, а российские депутаты, в свою очередь, предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако президент России Владимир Путин эту инициативу отвергнул. По его словам, он не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу и ради улучшения отношений между странами.