В Госдуме посоветовали Зеленскому переименовать Украину в Малороссию

Переименовать Украину в Малороссию, а жителей страны соответствующим образом призвал депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Так он отреагировал в беседе с «Известиями» на инициативу советника президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева переименовать Россию на картах, а также изменить название русского языка.

«Можем на своих картах называть их Московия. Что нам мешает?» — заявил Потураев. По его словам, русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России. По этой причине он считает, что на Украине его следует продолжить называть русским, а применительно к России — российским.

На Украине множество насущных, нерешенных вопросов, гораздо более важных для жителей страны, чем перевод слова «русский» на украинский язык. Речь идет о задолженностях по зарплате и продолжающемся конфликте в Донбассе, отметил Козенко.

Парламентарий заявил о крайне тяжелом положении русскоязычных жителей Украины. «Тотальная украинизация всех сфер жизни, запрет на использование родного языка при поддержке агрессивных национальных террористических групп — всё это современная Украина», — сказал депутат.

По его мнению, ситуация может измениться в случае прихода в новый состав Верховной рады группы депутатов, активно представляющих русскоязычное население страны.

В апреле Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка, который обязывает употреблять государственный язык во всех сферах жизни.

Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств.