Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
Главная / Политика

В Госдуме посоветовали США сменить тон по "Северному потоку - 2": "Тогда будет больший результат"

19 марта 2021, 01:45  •  64 • Политика
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских посоветовал США сменить тон по "Северному потоку - 2". "Тогда будет больший результат", - прокомментировал политик заявление Госдепа.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил компаниям-партнёрам Nord Stream 2 новыми санкциями. Он призвал их немедленно прекратить работу над строительством газопровода.
Ананских напомнил, что "Северный поток - 2" создаётся при взаимодействии серьёзных европейских компаний. Они вложили в него немало денег, времени и усилий. Зампредседателя Госдумы посоветовал Блинкену и Госдепу в целом спуститься с небес на землю.
По мнению политика, сейчас будет самым разумным начать диалог. Он должен быть двусторонним и дать ответы США на все интересующие их вопросы. Если таковых вопросов не возникнет, то Штаты должны наконец признаться Евросоюзу. Признаться в том, что их главная цель - заставить ЕС покупать дорогой американский сжиженный природный газ вместо дешёвого российского.
"Надо сменить тон и начать вести диалог, тогда, может быть, будет больший результат", - приводит слова депутата RT.
По некоторым данным, в подземных хранилищах европейских стран осталось менее трети от общего объёма газа. Причиной этого стала достаточно холодная зима. Но в этой ситуации выигрывает Россия. Дефицит газа в хранилищах ЕС позволит удерживать высокие цены в течение всего 2021 года.
"Сейчас, скорее всего, мы увидим цены в районе 150-200 долларов за 1000 кубометров", - предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
18 марта 2021, 23:55
"Считаете ли вы Байдена мазерфакером?": Сурков ответил США на понятном языке
18 марта 2021, 23:55
Что сделает Россия с американской ракетой за 20 минут: Военный эксперт описал сценарий войны
18 марта 2021, 22:05
Как русских превращают в нищих: Делягин указал на систему "блатного феодализма" в России
18 марта 2021, 23:55
Instagram испугался "зависти к Путину". Начата зачистка
18 марта 2021, 23:55
Как задавить американские соцсети: Гаспарян назвал единственный способ
18 марта 2021, 23:55
Вашингтон объявил об отсутствии страха соперничества с Москвой
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 марта 2021, 23:55
Что сделает Россия с американской ракетой за 20 минут: Военный эксперт описал сценари...
18 марта 2021, 23:55
Как задавить американские соцсети: Гаспарян назвал единственный способ
19 марта 2021, 01:40
«Немедленно остановить работы»: Госдеп пригрозил санкциями за продолжение строительст...
19 марта 2021, 01:45
"Дворовое гы-гы...": Шендерович оскорбил русских, пытаясь сказать гадость о...
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.