В Госдуме посоветовали США сменить тон по "Северному потоку - 2": "Тогда будет больший результат"

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских посоветовал США сменить тон по "Северному потоку - 2". "Тогда будет больший результат", - прокомментировал политик заявление Госдепа.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил компаниям-партнёрам Nord Stream 2 новыми санкциями. Он призвал их немедленно прекратить работу над строительством газопровода.

Ананских напомнил, что "Северный поток - 2" создаётся при взаимодействии серьёзных европейских компаний. Они вложили в него немало денег, времени и усилий. Зампредседателя Госдумы посоветовал Блинкену и Госдепу в целом спуститься с небес на землю.

По мнению политика, сейчас будет самым разумным начать диалог. Он должен быть двусторонним и дать ответы США на все интересующие их вопросы. Если таковых вопросов не возникнет, то Штаты должны наконец признаться Евросоюзу. Признаться в том, что их главная цель - заставить ЕС покупать дорогой американский сжиженный природный газ вместо дешёвого российского.

"Надо сменить тон и начать вести диалог, тогда, может быть, будет больший результат", - приводит слова депутата RT.

По некоторым данным, в подземных хранилищах европейских стран осталось менее трети от общего объёма газа. Причиной этого стала достаточно холодная зима. Но в этой ситуации выигрывает Россия. Дефицит газа в хранилищах ЕС позволит удерживать высокие цены в течение всего 2021 года.

"Сейчас, скорее всего, мы увидим цены в районе 150-200 долларов за 1000 кубометров", - предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА Nation News.