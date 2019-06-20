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В Госдуме поручили проверить правоприменение статей о наркотиках и подделке доказательств

20 июня 2019, 04:39  •  37 • Политика
В Госдуме РФ поручили проверить, как на практике реализуют статью о фальсификации доказательств и антинаркотическую статью.
«Даны соответствующие поручения главам комитетов по законодательству и госстроительству Павлу Крашенинникову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву», — цитирует председателя нижней палаты парламента «Интерфакс».
Общественное обсуждение этих статей началось после дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Его задержали в Москве 6 июня, напоминает телеканал «360». Сообщалось, что при себе у журналиста нашли сверток с мефедроном, также во время обыска у него дома были обнаружены наркотики. Голунова обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Журналист не признавал вину, заявляя, что наркотики ему подбросили.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с Голунова сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств. Материалы внутреннего расследования в отношении сотрудников, задержавших журналиста, передали в Следственный комитет РФ. В связи с делом Голунова министр попросил президента России освободить от должностей начальника управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина и начальника управления внутренних дел по Западному округу Москвы Андрея Пучкова. Два дня спустя эти ходатайства были удовлетворены.

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