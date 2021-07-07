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В Госдуме пообещали адекватный ответ любым провокациям у берегов Крыма

07 июля 2021, 18:30  •  78 • Политика
Любая провокация британских ВМС, подобная инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, получит от России адекватный ответ и будет пресекаться на корню. Такое заявление в среду, 7 июля, сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что после инцидента с эсминцем Defender, который ранее нарушил российскую границу в Черном море, корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
По словам Слуцкого, делая подобные заявления, Рааб должен отдавать себе отчет об их последствиях.
«Игры с незаконным пересечением границы для показательного проявления неуважения к выбору крымчан будут пресекаться на корню. И об этом было заявлено на самом высоком уровне. Любая новая провокация подобного рода получит самый жесткий и адекватный ответ со стороны российских пограничников», — сказал депутат журналистам.
В этот же день глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что в случае повторения инцидента с британским эсминцем России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно.
23 июня Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.
В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.
В свою очередь, в минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент с британским кораблем является классической провокацией.
При этом 1 июля стало известно, что Министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, с целью провокации России. Обозреватель издания Daily Mirror Пол Раутледж объяснил, что это стало известно из секретных документов, которые один из сотрудников военного ведомства забыл на автобусной остановке в графстве Кент. Минобороны страны рассматривало для корабля альтернативный маршрут, который позволил бы избежать конфронтации с РФ, однако отказалось от него, чтобы не создать впечатления, будто Лондон напуган и убегает, добавил Раутледж.
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