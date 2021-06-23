В Госдуме подтвердили готовность Москвы к партнерству с Европой

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил во вторник, 22 июня, готовность России к восстановлению партнерства с Европой.

«В этом нет никаких сомнений. Как сторонники российских подходов, так и те, кто выступают оппонентами, но оппонентами добросовестными и заинтересованными не в сломе прежних, сложившихся десятилетиями механизмов международной безопасности, а выступающие за сохранение этих механизмов, все, пожалуй, подтвердят, что позиция Российской Федерации на мировой арене является абсолютно конструктивной и нацеленной на сдерживание тех процессов, которые могут завести к конфронтации», — сказал Новиков в беседе с RT.

По словам парламентария, Россия на всех международных площадках всегда «предлагала конструктивный диалог и такие договоренности, которые сделают наш мир максимально понятным, доброжелательным, безопасным».

Ранее президент России Владимир Путин в статье, опубликованной немецким изданием Die Zeit 22 июня, в 80-ю годовщину нападения Германии на СССР, написал, что Москва открыта к честному и созидательному взаимодействию, передает НСН.

Он отметил, что пережив ужасы Второй мировой войны, народы Европы преодолели отчуждение и восстановили доверие, однако в последние годы основной причиной стремительного роста взаимного недоверия на континенте стало расширение НАТО на восток.