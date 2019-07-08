В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.

«Мы сегодня на совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия», — сказал парламентарий, его слова приводит ТАСС.

Неверов также попросил дополнительно обсудить этот вопрос в комитетах, передает «РИА Новости».

Как пояснил политик, в Грузии по-прежнему присутствуют русофобские настроения, в частности разные «бесчинствующие элементы» нападают на российских туристов и срывают георгиевские ленточки.

20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Поводом стало то, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Ситуация вызвала недовольство ряда политических партий.

Позже в центре Тбилиси начались беспорядки, во время которых пострадали 240 человек. Более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ также будут приостановлены. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране. МИД РФ также считает пребывание в Грузии опасным.