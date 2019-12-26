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В Госдуме подготовили законопроект об отмене налога на доходы малоимущих
26 декабря 2019, 14:54 • 37 • Политика
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил «Известиям», что в ЛДПР разработали законопроект, который отменит НДФЛ для малоимущих граждан. Речь идет о людях с доходом менее 20 тыс. рублей.
В январе депутаты планируют направить документ на рассмотрение в правительство для получения заключения. Затем его внесут в Госдуму.
«Мы (ЛДПР. — «Известия») считаем несправедливым, когда вычитают 13% c тех, кто получает МРОТ, и с тех, кто получает 50 млн рублей в месяц. Мы считаем, что необходимо вводить прогрессивную шкалу налогооблажения, а не плоскую», — заявил Нилов.
Парламентарий отметил, что в России профицитный бюджет, который сможет покрыть выпадающие доходы.
«Резервы определенные есть. Если мы говорим о решении стратегических задач, которые ставит президент, — это повышение качества жизни, увеличение продолжительности жизни, решение демографических задач, без затрат — это решить невозможно», — заключил депутат.
Ранее 26 декабря газета «Ведомости» сообщила, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей. Также рассматривается введение вычета в полтора прожиточных минимума для всех работающих граждан страны. Один из вариантов предполагает повышение ставки налога с 13% до 16%.
26 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Однако, по его словам, делать это нужно постепенно. В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ.
В ноябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы освобождения малообеспеченных граждан от уплаты НДФЛ. Он отметил, что необходимо обсудить, как это повлияет на бюджеты регионов.
Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал тему установления критериев минимального дохода, не облагаемого налогом, очень чувствительной.
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