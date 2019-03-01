|
В Госдуме поддержали заявление Минюста о решении Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
01 марта 2019, 21:54 • 116 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление Министерства юстиции России о том, что Москва не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».
© Владимир Федоренко РИА Новости
«Заявление Минюста абсолютно соответствует национальным интересам России. Решение Гаагского суда полностью вдохновляется общим западным подходом к истории с Крымом и непризнанием того факта, что население полуострова выбрало возвращение в Россию. На основании всех этих действий и усвоена украинской стороной вот эта практика обращения в суды по поводу собственности и всяких хозяйственных претензий», — сказал Затулин.
По словам депутата, «Россия не признаёт и не будет признавать подобных решений».
Ранее в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не признаёт частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2019, 05:09
|
23 февраля 2019, 11:56
|
27 февраля 2019, 11:39
|
24 февраля 2019, 04:12
|
26 февраля 2019, 09:39
|
28 февраля 2019, 03:54
|
26 февраля 2019, 09:24