В Госдуме поддержали создание базы адвокатов для помощи россиянам за границей

Создание базы иностранных адвокатов, которые готовы защищать россиян за рубежом, будет эффективным шагом по оперативной помощи попавшим в беду гражданам, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, это очень «классная и интересная идея», которую не так сложно реализовать. Депутат отметил, что среди большого количества стран есть те, с которым уже сегодня необходимо начинать работать. Кроме того, сформированную со временем базу можно будет встроить и в МИД РФ, и в ряд других ведомств, пишет «Интерфакс».

«Это некая база, в которой есть сильные, первоклассные адвокаты по каждой стране, мы знаем их лично, их тарифы, их специфику, <…> и в любой момент, имея такую базу, мы можем нажать две-три кнопки, и эти адвокаты начнут быстро, эффективно вникать в дела наших сограждан и осуществлять помощь» — пояснил Слуцкий на круглом столе в Госдуме в пятницу, 21 июня.

Он добавил, что создание базы из нескольких сотен первоклассных юристов, знающих специфику той или иной страны и понимающих, как вести себя в тех или иных ситуациях, является сильным шагом.

Ранее о работе по формированию подобного пула адвокатов силами российского внешнеполитического ведомства рассказал замдиректора консульского департамента МИД России Александр Носков, отметив, что консульские сотрудники не заменят профессиональных юристов при возникновении проблем у граждан РФ. В то же время не менее важным остается вопрос поиска средств для оплаты услуг адвокатов, добавил дипломат.

19 июня стало известно о том, что в американский суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к военным самолетам США. С учетом срока, который мужчина уже отбыл, он будет депортирован из Соединенных Штатов в РФ.

Дело в отношении Тищенко завели еще в 2016 году. В начале этого года его задержали в Грузии и экстрадировали в США. Следствие утверждает, что россиянин получил руководства пилотов к истребителям F-16, F-35, F-22 и A-10, а затем выставил эти документы на продажу на eBay. В обвинительном заключении сказано, что мужчина сумел приобрести инструкции благодаря форуму, посвященному компьютерным играм.

Посольство РФ в Вашингтоне назвало приговор Тищенко ошибочным шагом, а обвинения в его адрес надуманными. В дипмиссии выразили разочарование данной практикой, призвав США прекратить ее ради улучшения двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных структур.