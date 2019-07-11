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В Госдуме поддержали слова премьер-министра Финляндии о диалоге с Россией
11 июля 2019, 17:24 • 47 • Политика
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление главы правительства Финляндии Антти Ринне о желании вести диалог с Россией и развивать сотрудничество в сфере экологии.
По словам парламентария, Финляндия всегда боролась с нарушением экологических норм.
«Она относится к ряду тех стран, которые последовательно заинтересованы в поддержке нормальных отношений с Россией, в том числе и экономическо-торговых», — цитирует Чепу RT.
Депутат подчеркнул, что политические круги Финляндии понимают, что антироссийские санкции не приносят Европе желаемого результата.
Ранее 10 июля премьер-министр Финляндии заявил в беседе с изданием Handelsblatt о желании вести с Россией диалог и развивать сотрудничество в сфере экологии. Ринне выразил надежду, что это также поможет установить доверие между ЕС и Россией.
4 июля министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Россия не представляет для страны непосредственную военную угрозу.
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