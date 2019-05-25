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В Госдуме поддержали слова депутата ЕП о переговорах России и Украины

25 мая 2019, 20:39  •  26 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление депутата Европарламента Натана Гилла, который призвал Украину стремиться к переговорам с Россией, так как это «вопрос номер один».
 
© duma.gov.ru
 

«Тот факт, что многие депутаты Европарламента понимают необходимость переговоров Киева и Москвы, очень важно. Без этого невозможно будет решение по Минским договорённостям, от которых прежнее руководство Украины всегда уходило. Владимир Зеленский и сам прекрасно понимает, что необходимо что-то делать. Мы видим соответствующие, пусть и очень робкие, сигналы с его стороны. Я надеюсь, что такая позиция европейских парламентариев в значительной степени развяжет руки украинскому президенту. Россия, в свою очередь, всегда была готова к переговорам», — сказал Чепа.

Депутат также отметил, что пока рано делать выводы о том, прислушается ли украинский лидер Владимир Зеленский и его сторонники к призывам со стороны Европейского парламента.

«Администрация ещё не до конца устоялась, близятся выборы в Верховную раду, которая на сегодняшний день явно противодействует новому президенту. Пока трудно однозначно давать те или иные оценки», — заключил он.

Ранее в Европарламенте призвали Украину стремиться к переговорам с Россией.

Также за переговоры с Москвой выступил глава администрации украинского президента Андрей Богдан.

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