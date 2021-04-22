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В Госдуме поддержали проект об изъятии со счетов чиновников незаконных средств

22 апреля 2021, 19:55  •  29 • Политика
Комитет по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ поддержал законопроект, согласно которому будет предусмотрена возможность изъятия со счетов чиновников средств, законное происхождение которых невозможно подтвердить. Об этом сообщил в четверг, 22 апреля, председатель комитета Василий Пискарев.
«Законопроектом предлагается дать возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тыс. рублей», — привели слова Пискарева на сайте Госдумы.
Он отметил, что по действующему законодательству предусмотрена возможность изъятия незаконно нажитого имущества, в том числе земельных участков, автомобилей, недвижимости, ценных бумаг, в доход государства, однако нет нормы, которая предусматривает изъятие денежных средств, которые были незаконно нажиты коррупционерами.
Кроме того, комитет поддержал законопроект, который предполагает новые антикоррупционные требования. Они связаны с цифровыми финансовыми активами кандидатов, которые участвуют в выборах в федеральные и региональные органы власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов.
Согласно новым требованиям, кандидаты будут обязаны предоставлять сведения о цифровых активах и валюте за последние три года. Причем это коснется не только сведений самих кандидатов, но и их жен или мужей, а также детей.
Также в комитете выступили с предложением принять во втором чтении законопроект, который наделяет сотрудников уголовно-исполнительной системы дополнительными полномочиями.
«Предложенная поправка поможет устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий на применение данной меры воздействия в отличие от указанных ведомств не имеют», — объяснил Пискарев.
Дополнительные полномочия будут включать в себя возможность сотрудниками уголовно-исполнительной системы объявлять физическим лицам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
По словам Пискарева, комитет намерен ускорить работу над президентским законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов». Этот документ предполагает реализацию задач по переводу всех социально значимых государственных услуг в электронный вид.
«Законопроект, который находится на рассмотрении в комитете по безопасности и противодействию коррупции поможет существенно облегчить процесс исполнительного производства как для граждан, так и для судебных приставов. Он предусматривает упрощение и перевод в цифровую форму многих процедур», — рассказал Василий Пискарев.
По его словам, создание суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» значительно облегчит работу с документами и исключит вероятность ошибки в этой сфере.
Накануне, 21 апреля, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам послания президента РФ Федеральному собранию рассказал, что правительство планирует перевести все социально значимые государственные услуги в электронный вид до конца 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи глава государства затронул многие важные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. В числе прочего российский лидер предложил сделать госуслуги круглосуточными. Он добавил, что уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Ранее, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Путин призвал прокуроров активнее анализировать доходы и расходы чиновников. Российский лидер отметил, что нужно уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией.
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