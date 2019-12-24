В Госдуме поддержали освобождение от налога граждан с зарплатой в два МРОТ

Таким образом народный избранник прокомментировал "URA.RU" заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая поддержала инициативу об отмене НДФЛ для граждан, получающих небольшую зарплату. При этом спикер верхней палаты парламента предложила отменить подоходный налог для граждан, которые получают зарплату, близкую к минимальному размеру оплаты труда.

Поддерживает такую инициативу и Нилов. По его словам, граждан, которые получают до двух минимальных размеров оплаты труда, следует освободить от обязанности уплаты подоходного налога. Такая мера коснется, в основном, работников бюджетной сферы, которые получают зарплаты менее 20 тысяч рублей, полагает он.

"А то людям платят на уровне минимального размера оплаты труда, и с него взымают ещё 13%. И получается сумма меньше, чем МРОТ, который соответствует прожиточному минимуму", - подчеркнул Нилов в разговоре с журналистами.