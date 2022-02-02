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В Госдуме ответили сравнившей Россию с «лисой в курятнике» Псаки

02 февраля 2022, 15:05  •  39 • Политика
Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал высказывание представителя Белого дома Джен Псаки, охаракттеризовавшей Россию как лису в курятнике. По мнению парламентария, сравнение Украины с курятником должно быть оскорбительно для Киева.
«Блинкен и Псаки сравнили Россию с лисой на крыше курятника, кричащей об опасности от кур. Оскорбительно называть Украину курятником. Это достойно протеста Киева. Но, продолжая сказочную терминологию, в курятнике давно поселился Шерхан и подтягиваются табаки. Кур там поэтому уже почти не осталось. И ни одного петуха, вот и некому выразить протест», — написал в среду Никонов в своем Тelegram-канале.
Также он отметил, что не стоит путать лису и медведя, чтобы избежать последствий.
Ранее, 1 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины якобы лежит на России, которую она сравнила с лисой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами. По ее словам, РФ является агрессором, а НАТО — оборонительным альянсом. До этого аналогичное сравнение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что лиса хочет атаковать курятник.
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что Москва не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 30 января назвал нелепостью заявления властей США о якобы исходящей от России угрозе в сторону Украины. Запад преследует «какие-то свои корыстные измышления», указал он.
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