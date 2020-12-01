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В Госдуме ответили "обедневшим" артистам: "Ни о какой поддержке из бюджета не может быть и речи"

01 декабря 2020, 21:45  •  97 • Политика
В Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в пандемию. "Ни о какой целевой поддержке из бюджета в адрес российского шоу-бизнеса, я думаю, не может быть и речи", - заявил Сергей Боярский, сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского.
Депутат Госдумы и сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей Боярский ответил звёздам российского шоу-бизнеса, которые просят о господдержке во время пандемии коронавируса. Он напомнил артистам, что в непростом положении оказались все без исключения, поэтому выставлять себя жертвой обстоятельств и требовать особой финансовой поддержки - не очень этично.
Сергей Боярский отметил, что задача государства - помогать с работой всем гражданам России, а не только деятелям шоу-бизнеса. Он выразил мнение, что несмотря на коронавирусные ограничения, можно проводить концерты с 50% заполненности зала, если количество человек там будет не более тысячи.
"Вполне хорошая для людей возможность заработать, может быть, не те деньги, которые им бы хотелось, но по крайне мере это всё равно какая-то гарантия дохода, в том числе и для звёзд шоу-бизнеса", - сказал Сергей Боярский в интервью РИА ФАН.
Он добавил, что в любом случае никакой целевой поддержки артистов за счёт бюджета страны точно не будет.
"Ни о какой целевой поддержке из бюджета в адрес российского шоу-бизнеса, я думаю, не может быть и речи", - подытожил депутат Госдумы.
Напомним, что за последнее время целый ряд артистов пожаловались на безденежье в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и введёнными из-за неё карантинными ограничениями. Однако эти жалобы не нашли поддержки в российском обществе, которое находится в таком же положении, но, в отличие от артистов, не жило на широкую ногу все предыдущие годы.

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