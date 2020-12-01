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В Госдуме ответили "обедневшим" артистам: "Ни о какой поддержке из бюджета не может быть и речи"
01 декабря 2020, 21:45 • 97 • Политика
В Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в пандемию. "Ни о какой целевой поддержке из бюджета в адрес российского шоу-бизнеса, я думаю, не может быть и речи", - заявил Сергей Боярский, сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского.
Депутат Госдумы и сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей Боярский ответил звёздам российского шоу-бизнеса, которые просят о господдержке во время пандемии коронавируса. Он напомнил артистам, что в непростом положении оказались все без исключения, поэтому выставлять себя жертвой обстоятельств и требовать особой финансовой поддержки - не очень этично.
Сергей Боярский отметил, что задача государства - помогать с работой всем гражданам России, а не только деятелям шоу-бизнеса. Он выразил мнение, что несмотря на коронавирусные ограничения, можно проводить концерты с 50% заполненности зала, если количество человек там будет не более тысячи.
Он добавил, что в любом случае никакой целевой поддержки артистов за счёт бюджета страны точно не будет.
Напомним, что за последнее время целый ряд артистов пожаловались на безденежье в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и введёнными из-за неё карантинными ограничениями. Однако эти жалобы не нашли поддержки в российском обществе, которое находится в таком же положении, но, в отличие от артистов, не жило на широкую ногу все предыдущие годы.
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