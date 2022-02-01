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В Госдуме ответили на заявления США о присутствии военных РФ около Белоруссии

01 февраля 2022, 01:10  •  26 • Политика
Россия и Белоруссия могут проводить совместные учения и поставлять туда определенный контингент военнослужащих. Об этом в понедельник, 31 января, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Россия и Белоруссия — это Союзное государство. Это первое. Россия и Белоруссия — это страны ОДКБ. Это второе. У нас есть все соответствующие договоры, по которым мы можем проводить совместные учения, поставлять туда определенный контингент военнослужащих в рамках любых учений. Это наше суверенное право», — напомнил он.
Белик отметил, что Россия и Белоруссия не вторгаются на территории других стран и никому не угрожают.
«Но все те действия, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности, как сказал наш президент [Владимир Путин], в том числе военно-технические, мы будем предпринимать, а какие они будут — это уже отдельный вопрос», — добавил он.
Ранее в этот день постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг Украины, заявила, что Москва якобы выражала готовность предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены.
По ее словам, Россия якобы намеревается расширить присутствие своих военных около границы Белоруссии и Украины до более чем 30 тыс. к началу февраля.
27 января начальник Генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич сообщил, что совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022» носят сугубо оборонительный характер. По его словам, целью проверки является повышение обученности ВС.
В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.
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