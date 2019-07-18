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В Госдуме ответили на заявление Зеленского об условиях диалога с Россией

18 июля 2019, 15:09  •  26 • Политика
В Госдуме ответили на заявление украинского президента Владимира Зеленского об условиях для восстановления диалога с Россией. Как отметил депутат Руслан Бальбек в интервью RT в четверг, 18 июля, «предлагает игру в одни ворота».
«Мол, вы отпускаете нарушителей границ в полном составе, а мы подумаем, мириться с вами или нет. Причем мы ни слова не услышали об освобождении незаконно задержанного во всех отношениях журналиста Кирилла Вышинского», — пояснил Бальбек.
По словам парламентария, такие условия не подходят для сторон, желающих добиться взаимопонимания. По его мнению, Зеленский «тестирует на прочность» представителей российской стороны.
Ранее в четверг Зеленский назвал условие для восстановления переговоров России и Украины. Он предложил освободить украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.
Также первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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