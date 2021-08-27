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В Госдуме ответили на заявление Зеленского о присутствии НАТО в Черном море

27 августа 2021, 22:10  •  112 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в пятницу, 27 августа, заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу присутствия НАТО в Черном море.
«Президент Зеленский упорно цепляется за мысль о каких-то угрозах Украине в Черном море, для этого ему и НАТО нужно в регионе, и какие-то очередные партнерства с соседями», — сказал парламентарий в беседе с RT.
По его словам, украинский лидер хочет показать, как будто Россия представляет для кого-то угрозу в регионе.
«Так что это очередное публичное бахвальство украинского президента в рамках самим им, наверное, придуманной программы «Как НАТО нуждается в Украине», — сказал Бальбек. Он высказал предположение, что натовский флот и без просьб Зеленского будет присутствовать в Черном море, но ему хочется «натянуть на себя майку лидера, который их сюда якобы позвал».
Ранее в этот день Зеленский выступил за присутствие блока НАТО в Черном море, пишет REGNUM. Также он заявил, что вокруг Украины нарастают военные угрозы и Белоруссия якобы также сейчас выступает «дополнительным плацдармом» для них.
11 августа президент Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции страны до конца 2025 года. Документ направлен на укрепление в украинском обществе поддержки стратегического курса страны на членство в НАТО.
В конце июля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.
В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
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