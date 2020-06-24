В Госдуме ответили на заявление Украины о «многомиллионных долгах»

Финансовые претензии украинских политиков преодолели порог здравомыслия, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что Москва якобы должна Киеву сотни миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму.

Депутат напомнил, что базирующийся на своей территории флот не может и не должен платить за стоянку другому государству.

«Украинский политик сильно погорячился, требуя от нас деньги за стоянку флота в Крыму, который Украине не принадлежит уже шесть лет. Что касается аренды до марта 2014 года — мы заплатили сполна», — цитирует Бальбека RT.

22 июня Боднар в интервью «Укринформу» заявил, что Москва должна выплачивать Киеву $100 млн ежегодно за базирование Черноморского флота в Крыму, но Россия якобы в одностороннем порядке денонсировала соглашения и последние шесть лет не платит.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Киеве уже «не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься». А сенатор Ольга Ковитиди призвала украинскую сторону работать, а не пытаться их «состричь» денег с соседей.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.