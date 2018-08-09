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В Госдуме ответили на заявление Порошенко о якобы притеснениях крымских татар
09 августа 2018, 18:54 • 75 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о якобы притеснениях крымских татар в Крыму.
РИА Новости
По словам парламентария, с момента воссоединения полуострова с Россией крымские татары испытывают «по-настоящему чуткое отношение к себе».
«Россия с уважением относится к нашим традициям, вере и, самое главное, развивает нашу национальную самобытность. Это те факторы, на которые Украина в течение 24 лет в самом прямом смысле плевала и выражала своё презрение», — сказал он.
Бальбек добавил, что киевские политики «выбрали себе фаворитов» в лице «Меджлиса крымско-татарского народа»* и поощряли их деятельность.
«Самого народа для Киева не существовало, а Порошенко лишь продукт антинародной киевской политики. Вот и «щёлкают зубами» от зависти и злости», — заключил депутат.
Ранее Порошенко дал поручения дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии ГА ООН. Помимо этого украинский лидер заявил, что украинская сторона будет работать над улучшением положения крымских татар, которые якобы переживают притеснения.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
*«Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).
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