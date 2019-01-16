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В Госдуме ответили на заявление Порошенко о рисках «Северного потока — 2»

16 января 2019, 14:39  •  161 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT встречу президента Украины Петра Порошенко и президента Национального собрания Австрии Вольфганга Соботки, в ходе которой обсуждались риски реализации «Северного потока — 2».
 
@nordstream2 Twitter
 

«Порошенко опять ставит вопрос с ног на голову. Появление альтернативного поступления энергоресурсов — благо для Европы. Было плохо, когда использовалась только газотранспортная система Украины без других вариантов», — сказал он.

По словам депутата, поставки газа в обход украинской ГТС существенно облегчат жизнь европейцам. 

«Благодаря новому газопроводу европейские потребители будут довольны. Газ станет дешевле. Не будет никаких несанкционированных отборов и тому подобного. Так что Пётр Алексеевич лукавит, говоря о проблемах для Европы», — заключил Ананских.

Ранее Порошенко и Соботка обсудили в Киеве тему энергетической безопасности Европейского союза и риски реализации «Северного потока—2».

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