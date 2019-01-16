В Госдуме ответили на заявление Порошенко о рисках «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT встречу президента Украины Петра Порошенко и президента Национального собрания Австрии Вольфганга Соботки, в ходе которой обсуждались риски реализации «Северного потока — 2».

«Порошенко опять ставит вопрос с ног на голову. Появление альтернативного поступления энергоресурсов — благо для Европы. Было плохо, когда использовалась только газотранспортная система Украины без других вариантов», — сказал он.

По словам депутата, поставки газа в обход украинской ГТС существенно облегчат жизнь европейцам.

«Благодаря новому газопроводу европейские потребители будут довольны. Газ станет дешевле. Не будет никаких несанкционированных отборов и тому подобного. Так что Пётр Алексеевич лукавит, говоря о проблемах для Европы», — заключил Ананских.

Ранее Порошенко и Соботка обсудили в Киеве тему энергетической безопасности Европейского союза и риски реализации «Северного потока—2».