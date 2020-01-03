В Госдуме ответили на заявление о территориальных претензиях Эстонии к России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России. Своим мнением на этот счет он поделился с «Известиями» 2 января.

По версии западного политика, Тартуский мирный договор между Эстонией и СССР еще действителен.

«Сегодняшние границы между Россией и Эстонией признаны всем миром и соответствующим образом отражены на топографических картах. В таких серьезных сферах принцип «давайте менять границы» неприемлем и, будем говорить прямо, довольно опасен», — сказал Бальбек.

Он отметил, что Эстония с распадом СССР не выказывала желания изменить границы. Таким образом, предъявлять претензии к России спустя четверть века — это необдуманный шаг. По словам депутата Госдумы, подобные дискуссии не способствуют стабилизации российско-эстонских отношений.

Ранее в этот же день Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор действителен и находится в реестре действующих международных договоров ООН. Следовательно, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Москва не собирается обсуждать территориальные претензии.

Договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Россия передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (сейчас — часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас находится в составе Сланцевского района Ленинградской области). Территории вернулись в состав РФ в 1944 году.