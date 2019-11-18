В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условиях интеграции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о возможном отказе от интеграции с Россией.

17 ноября Лукашенко сообщил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Он указал на необходимость прийти к соглашению по поставкам углеводородов и призвал Москву «как следует» открыть рынок для белорусских товаров.

По мнению Затулина, Лукашенко не в первый раз делает громкие заявления в преддверии крупных и важных событий.

«Как раз момент, когда в Белоруссии должны пройти выборы, я так понимаю, Александр Григорьевич принимает одну из последних попыток что-то выторговать. Честно говоря, я не вижу перспективы для белорусской экономики, в случае если она прервет союзные отношения с Россией», — приводит его слова «Говорит Москва».

Депутат отметил, что подобный исход вызовет кризис в Белоруссии, и подчеркнул важность сотрудничества двух стран.

«Не думаю, что сейчас настал момент, когда мы должны рвать связи в Союзном государстве. Напротив, мы должны, понимая все эти обстоятельства, приложить максимум усилий <…> чтобы сохранить ту форму, в которой существуют Россия и Беларусь», — добавил Затулин.

Экономическое объединение РФ и Белоруссии Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсуждали на встрече 18 июля. 3 сентября Лукашенко был передан проект программы по интеграции. При этом белорусский президент называл развитие и углубление двусторонних связей с Россией приоритетным направлением внешней политики республики.