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В Госдуме ответили на угрозы Украины ввести санкции против Никарагуа
10 ноября 2020, 14:15 • 187 • Украина
Никарагуа является суверенным государством и может делать все, что захочет. Об этом заявил ФАН депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя угрозы Украины ввести санкции против Манагуа.
Санкции против Никарагуа
Киев может ввести ограничительные меры против Никарагуа в связи с предстоящим открытием этой страной консульства на территории Крыма. Такое заявление сделал на заседании кабмина вице-премьер Алексей Резников.
С предложением ввести секторальные санкции украинское правительство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Право суверенного государства
Как отметил Олег Морозов, Украина сегодня далека от политического влияния и экономической мощи. Поэтому та страна, которой она предъявит санкции, «должна гордиться» наличием подобных ограничительных мер.
По его словам, тот факт, что Манагуа собирается создать консульство в Крыму, говорит о том, что Никарагуа — это суверенное государство. Это страна является членом ООН, имеет все права и полномочия для самостоятельной внешней политики.
В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Автор: Максим Вручный
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