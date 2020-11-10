В Госдуме ответили на угрозы Украины ввести санкции против Никарагуа

Никарагуа является суверенным государством и может делать все, что захочет. Об этом заявил ФАН депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя угрозы Украины ввести санкции против Манагуа.

Санкции против Никарагуа

Киев может ввести ограничительные меры против Никарагуа в связи с предстоящим открытием этой страной консульства на территории Крыма. Такое заявление сделал на заседании кабмина вице-премьер Алексей Резников.

С предложением ввести секторальные санкции украинское правительство обратилось в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальных санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства», — заявил Алексей Резников.

Право суверенного государства

Как отметил Олег Морозов, Украина сегодня далека от политического влияния и экономической мощи. Поэтому та страна, которой она предъявит санкции, «должна гордиться» наличием подобных ограничительных мер.

«Это как раз тот случай, когда есть санкции или их нет, в мире ничего не меняется. По сути, это почет и уважение», — иронизирует Олег Морозов.

По его словам, тот факт, что Манагуа собирается создать консульство в Крыму, говорит о том, что Никарагуа — это суверенное государство. Это страна является членом ООН, имеет все права и полномочия для самостоятельной внешней политики.

«Никарагуа сама может решать, где открывать ей консульства, а где — нет. И уж точно она не будет спрашивать об этом Украину. Открытие консульства — это проявление здравого смысла. Это следование исторической логике, понимание того, что Крым уж точно теперь навечно будет частью России. Ничего не поменяется от того, что против России из-за Крыма объявляются санкции, что кто-то не признает полуостров частью РФ. Ничего не поменяется. С одной стороны, это здравый смысл, согласие с историческими аргументами, с волеизъявлением крымчан, а с другой — прагматизм. Никарагуа хочет выстраивать нормальные отношения с РФ, иметь плодотворный контакт, опираться на экономическую поддержку. Эти действия вполне логичны и разумны», — заключил Олег Морозов.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.