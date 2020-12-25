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В Госдуме ответили на угрозы Киева помешать водоснабжению Крыма

25 декабря 2020, 19:35  •  73 • Политика
Планы Киева помешать водоснабжению Крыма нужно расценивать как подготовку теракта, а заявления главы МИД Украины внести в протокол, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко в пятницу, 25 декабря.
Таким образом он прокомментировал заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму. По словам Кулебы, украинская сторона будет делать всё, чтобы препятствовать работе данной компании.
«Оставшиеся без крымской соли украинские чумаки решили, видимо, насолить крымчанам во всех смыслах этого слова. Каким образом они это собираются сделать, остается загадкой. Разве что потомки чумаков будут контрабандой ввозить соль и высыпать в наши источники», — сказал Козенко.
Он подчеркнул, что строительство опреснительной установки в Крыму является не прихотью и не политическим ходом, а вынужденной мерой в условиях водной блокады, организованной Украиной.
Помимо опреснения, власти Крыма реализуют еще целый ряд мероприятий и проектов для того, чтобы у людей элементарно была вода, чтобы пить и готовить еду, заключил парламентарий.
В свою очередь источник в МИД России сообщил, что проблема вододефицита в Крыму будет решена вне зависимости от того, хотят ли этого власти Киева или нет, пишет «РИА Новости» 25 декабря.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что планы Украины сорвать проект по опресенению воды в Крыму объясняются «злобной разрушительной сущностью» Киева. По его словам, враждебная политика украинских властей по отношению к крымчанам нарушает международные нормы и права человека.
В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители региона получают воду из местных источников. В декабре этого года в Севастополь начали подавать воду из Кадыковского карьера, что позволило избежать ограничений подачи воды гражданам.

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