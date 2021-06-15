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В Госдуме ответили на требование Киева обменять СП-2 на Крым

15 июня 2021, 02:50  •  31 • Политика
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал абсурдом предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запустить газопровод «Северный поток – 2» в обмен на Крым.
«Подобные рассуждения и условия — это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу», — сказал он «РИА Новости», указав, что подобные высказывания украинской власти свидетельствуют о ее деградации.
Соответствующее заявление Кулеба сделал ранее в этот день. Он напомнил, что Киев выступает против СП-2, и указал, что условием запуска газопровода должно быть «освобождение территорий» и «энергетическая безопасность Украины». Также министр добавил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
13 июня депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что окончание строительства «Северного потока — 2» станет серьезным ударом для Украины и коснется каждого жителя страны. По его мнению, властям изначально нужно было бороться не за закрытие СП-2, а за обеспечение страны контрактом на 14–25 лет. Так Украина могла бы обезопасить себя, вместо того чтобы говорить, что трубопровод не будет достроен.
4 июня президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки газопровода «Северный поток – 2». По его словам, для начала заполнения нитки газом необходимо около 10 дней. При этом работы по второй линии ведутся.
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.
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